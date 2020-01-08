Энергетика
Комсомольская правдаПосле заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела
В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.
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Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок выпал из окна
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Общество
Обязательная маркировка лекарств будет введена с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Авто
Росстандарт разработает ГОСТ для отзыва автомобилей
Росстандарт пообещал в 2020 году подготовить и утвердить специальный ГОСТ для отзыва автомобилей.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Экономика
РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»
РНКБ завершил объединение с ПАО "Крайинвестбанк" в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Авто
В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9
С 2015 года компания стала заниматься сборкой премиальных авто, продажи которых рассчитаны на обеспеченных граждан Китая, а этот год решили начать с выпуска нового флагмана, призванного заменить модель Hongqi H7.
Общество
Wildberries начал продажи в Европе с Польши
Рынок онлайн-продаж Польши – крупнейший в Восточной Европе, продолжает он: там много местных производителей, которых заинтересует сотрудничество с Wildberries на их рынке и в России, Белоруссии и Казахстане.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".