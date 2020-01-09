Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть растут после обвала

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января с достигнутого максимума $71,31 падение цены на нефть составило 8,8%. Падение цены произошло после заявления президента США Дональда Трампа о введении экономических санкций против Ирана в ответ на обстрел баз США в Ираке.
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