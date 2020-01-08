Энергетика
Комсомольская правдаПосле заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела
В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.
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Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск на церемонии, посвященной началу продаж первых Tesla, выпущенных не в США, отличился необычным танцем.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Зеленский пообещал украинцам провести тщательное расследование авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам провести тщательное и независимое расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Хоккей
«Вашингтон» в гостях проиграл «Филадельфии», Кузнецов набрал одно очко
В составе гостей Евгений Кузнецов записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард набрал 42 (16+26) очка в 42 матчах.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Происшествия
В Челябинске педофил напал на школьниц
В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Политика
США еще не определили сроки поставки Украине новой партии Javelin
США рассматривают несколько вариантов относительно сроков поставки Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Авто
Компания Chery показала кроссовер Tiggo 8 для России
Компания Chery поделилась информацией об исполнении модели Tiggo 8, которое будет продаваться в России.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Происшествия
В Новокузнецке устроили ночью массовую драку
В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи
В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
Происшествия
В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
Неизвестный похитил валюту более чем на шесть миллионов рублей из квартиры неработающего жителя новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Космос
Известный бренд сделает для землян космические кроссовки
В честь сотрудничества с МКС бренд Adidas запускает и новую модель космических кроссовок.
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.