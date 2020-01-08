Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПосле заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

ТАССвчера в 13:10

После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

Комсомольская правдавчера в 13:44

Нефть WTI подешевела после заявления Трампа о новых санкциях против Ирана

Профильвчера в 13:48

WTI рухнула на готовности Трампа к миру с Ираном

Вестник Кавказавчера в 13:59

Нефть WTI начала дешеветь после заявлений Трампа по Ирану

ФедералПрессвчера в 23:49

Нефть, золото и акции развернулись после отказа Трампа от войны с Ираном

Profinance.ruвчера в 14:47

Цены на нефть WTI упали после заявления Трампа по Ирану

Пятый уголвчера в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Происшествия

В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск на церемонии, посвященной началу продаж первых Tesla, выпущенных не в США, отличился необычным танцем.
ФедералПресс 07 января в 12:12
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».
РБК 00:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 01:00
Политика

Зеленский пообещал украинцам провести тщательное расследование авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам провести тщательное и независимое расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
ТАСС 01:06
Хоккей

«Вашингтон» в гостях проиграл «Филадельфии», Кузнецов набрал одно очко

В составе гостей Евгений Кузнецов записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард набрал 42 (16+26) очка в 42 матчах.
Матч ТВ вчера в 22:03
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag 07 января в 09:01
Происшествия

В Челябинске педофил напал на школьниц

В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
REGNUM вчера в 11:49
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика

США еще не определили сроки поставки Украине новой партии Javelin

США рассматривают несколько вариантов относительно сроков поставки Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.
ТАСС вчера в 22:14
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:52
Авто

Компания Chery показала кроссовер Tiggo 8 для России

Компания Chery поделилась информацией об исполнении модели Tiggo 8, которое будет продаваться в России.
Vevby.ru вчера в 05:01
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° 06 января в 13:29
Происшествия

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

Интерфакс 00:44
Происшествия

В Новокузнецке устроили ночью массовую драку

В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Evo-rus.com вчера в 22:22
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат вчера в 06:20
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи

В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
REGNUM 00:23
Происшествия

В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей

Неизвестный похитил валюту более чем на шесть миллионов рублей из квартиры неработающего жителя новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:38
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Космос

Известный бренд сделает для землян космические кроссовки

В честь сотрудничества с МКС бренд Adidas запускает и новую модель космических кроссовок.
TV BRICS 06 января в 17:05
Политика

Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 07 января в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное