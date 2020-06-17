Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

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