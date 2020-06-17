Общество
Lenta.ruМосквичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.
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с чего всё началось
Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:08
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Происшествия
Актера Ефремова повезли на допрос
Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
Известия 04:37
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Лоза впервые прокомментировала развод с Батыревым
Российская газета вчера в 08:44
Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Общество
Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с помощью смартфонов
Мошенники начинают рассказывать пенсионерам, что якобы тем сулят «золотые горы», после чего отбирают у пожилых все их сбережения.
Evo-rus.com 03:40
Футбол
Роналду поможет «Ювентусу» в финале Кубка Италии
Стала известна заявка туринского "Ювентуса" на финал Кубка Италии. "Старая синьора" поборется за трофей с "Наполи".
Sport.ru вчера в 14:29
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Гаджеты
AMD представила обновленные процессоры Ryzen 3000XT
Каждый из представленных процессоров теперь обладает увеличенной на 100-200 МГц максимальной тактовой частотой.
Evo-rus.com 05:03
Здоровье
Генпрокурор назвал главные проблемы российской медицины
Краснов напомнил, что для устранения проблем с лекарственным обеспечением населения по инициативе Генпрокуратуры были приняты необходимые правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.
ТАСС 05:36
Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия
Граждане Азербайджана напали на полицейских в Дагестане
Взгляд.ру 15 июня в 20:56
Авто
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля
Российская газета вчера в 11:00