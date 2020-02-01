Европейские пользователи Xiaomi Mi 8 довольно давно получили оболочку MIUI 11, однако до сих пор она была основана на базе Android 9. На этой неделе для европейкой версии флагмана Xiaomi, выпущенного два года назад, наконец начали распространять финальную версию MIUI 11 на базе Android 10.

с чего всё началось

Отмечается, что обновление, "сломавшее" смартфоны было не на чистом Android, а на его эмуляции MIUI (Android 10), которую разработала компания Xiaomi. Обновление не загружает рабочий стол, однако само устройство продолжает работать в привычном режиме.

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