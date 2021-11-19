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Последний сварной шов сделан на участке Baltic Pipe между Данией и Польшей

Польский оператор Gaz-System произвел последнюю сварку газопровода Baltic Pipe, соединившего побережья Дании и Польши.
OilCapital.ru
"Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого польской компанией в рамках многолетнего контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", – подчеркнул он.
РИА Новости
Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года.
ТАСС
Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.
ТАСС

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