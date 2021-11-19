"Пропускная способность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого польской компанией в рамках многолетнего контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", – подчеркнул он.
Одним из последних стала его роль татарина в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятом по прозе Александра Солженицына.InterMedia напоминает, что несколько дней назад появились сообщения о госпитализации Игоря Савочкина с болями в спине, однако вскоре новостные источники сообщили, что его состояние значительно улучшилось.
41-летняя телеведущая детской программы «АБВГДейка», участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от цирроза печени, а не из-за вызванных коронавирусом осложнений, как писали ранее.