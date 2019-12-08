РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиПоследний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
В двух центральных матчах 19-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а в Краснодаре одноименный клуб сыграет с ЦСКА.
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