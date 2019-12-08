В двух центральных матчах 19-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а в Краснодаре одноименный клуб сыграет с ЦСКА.

Последний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»

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