РПЛ
РИА НовостиПоследний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»
Сердар Азмун
|6′
|15′
Себастьян Шиманьски
|22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
|26′
Бранислав Иванович
|35′
|41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
|45′+1′
|57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
|59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
|61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
|74′
|74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
|81′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
38
Мусаев
17
Шатов
7
Азмун
32
Краневиттер
1
Шунин
17
Паршивлюк
24
Евгеньев
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
77
Каборе
9
Н`Жи
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В двух центральных матчах 19-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а в Краснодаре одноименный клуб сыграет с ЦСКА.
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