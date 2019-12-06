РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиПоследний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
4 фото
В двух центральных матчах 19-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а в Краснодаре одноименный клуб сыграет с ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Последний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»

РИА Новостивчера в 16:10

«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:4) и потеряет 2-е место в РПЛ

Sports.ru13:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:51, Ашберн
Технологии

В Android-смартфонах появилась уникальная функция

На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
ToDay News Ufa 03:40
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 22:32
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Гаджеты

Названа лучшая бюджетная видеокарта для игровых ноутбуков

Ferra 04 декабря в 08:22
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Вторжение»

Премьера состоится 1 января 2020 года. В сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 05:42
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
РБК 18:33
Политика

Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Московский Комсомолец 14:58
Политика

Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка

Британские и американские власти уже публично заявляли, что некоторые атаки, совершенные Sandworm, связаны с российской военной разведкой, пишет Le Monde, уточняя, что это «относится к разрушительному (хакерскому) нападению на Украину (т.н. вируса NotPetya) в июне 2017 года, которое коснулось всего мира, причинив ущерб на миллиарды долларов».
Новая газета 15:56
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости 04:06
Происшествия

В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка

Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
ТАСС 12:11
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар на складе

В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
РБК 18:42
Происшествия

ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде

Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
РИА Новости 18:02
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 09:54
Общество

ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Somanyhorses вчера в 10:09
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Astera 14:44
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия 12:42
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Происшествия

В Британии ищут очевидцев ДТП, в котором погиб российский миллиардер

RuNews24.ru 03:27
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН вчера в 16:09
Гаджеты

Bloomberg: Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп

Astera 14:24
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 04:40
Футбол

Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Первый тайм в принципе не предвещал такого.
Спорт-Экспресс 14:12
Армия и оружие

ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57

Новый вариант шведского многоцелевого самолета Gripen E окрашен в стиле и цветовой гамме российского самолета.
Российская газета вчера в 05:26
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Футбол

Слуцкий может возглавить греческий АЕК

Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 года. До этого Слуцкий работал в ЦСКА, «Халл Сити», сборной России, «Крыльях Советов» и «Москве».
Vprognoze.ru вчера в 09:19
Экономика

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное