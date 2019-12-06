В двух центральных матчах 19-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", а в Краснодаре одноименный клуб сыграет с ЦСКА.

Последний тур в 2019 году: «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» - «Динамо»

Политика Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.

Футбол Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо» Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.

Энергетика В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Политика «Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину с 2020 года «Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года Forbes продолжает подводить итоги года. Сегодня издание опубликовало список самых высокооплачиваемых артистов уходящего 2019.

Экономика В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.

Политика Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».

Спорт Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.