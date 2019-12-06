РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Динамо» обыграть «Зенит» в матче РПЛ

Зенит — Динамо
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
  
15
Караваев
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
91
Сутормин
  
21
Ерохин
  
5
Барриос
  
17
Шатов
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
1
Шунин
  
17
Паршивлюк
  
4
Рыков
  
18
Ордец
  
2
Морозов
  
11
Шиманьски
  
15
Нойштедтер
  
5
Филипп
  
6
Юсупов
  
34
Рауш
  
10
Игбоун
  
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» команда оторвалась на 8 очков. Победная серия «Зенита» в чемпионате России составляет три матча кряду. В предыдущем туре команда одержала минимальную победу над «Спартаком» (1:0).«Динамо» в свою очередь после смены тренера одержало три победы кряду.
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