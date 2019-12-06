РПЛ
Vprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Динамо» обыграть «Зенит» в матче РПЛ
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
5
Барриос
17
Шатов
7
Азмун
22
Дзюба
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
6
Юсупов
34
Рауш
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» команда оторвалась на 8 очков. Победная серия «Зенита» в чемпионате России составляет три матча кряду. В предыдущем туре команда одержала минимальную победу над «Спартаком» (1:0).«Динамо» в свою очередь после смены тренера одержало три победы кряду.
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Зенит - Динамо 6 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу
КП - Санкт-Петербургвчера в 07:25
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