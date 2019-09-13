Источники подтвердили Super, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и её муж — фигурист Пётр Чернышёв — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.

с чего всё началось

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