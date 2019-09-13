Шоу-бизнес

Prо Город ПензаPrо Город ПензаУ Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Отмечается, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас находится в реанимации в одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.
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с чего всё началось

У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга

Источники подтвердили Super, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. О страшном диагнозе Анастасия и её муж — фигурист Пётр Чернышёв — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.
Super.ru05:34

Подробнее о событии

У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга

Super.ru05:34

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

StarHit.ru05:14

Заворотнюк лежит в реанимации под чужой фамилией

Телепрограмма13:34

«Лежит в реанимации под чужой фамилией»: врачи пытаются спасти Анастасию Заворотнюк

Комсомольская правда12:40

Появились подробности состояния Заворотнюк

Lenta.ru07:12

Анастасии Заворотнюк предстоит опасная операция

7Дней.ру08:30

Самые яркие роли в карьере Анастасии Заворотнюк

Дни.ру13:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес

Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

РИА Новости 18:21
Игры

В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6

Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM 19:22
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Газета.Ru 14:26
Политика

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Армия и оружие

На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

Комсомольская правда вчера в 16:46
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Музыка

Концерт «Ленинграда» прошел при переполненном стадионе

Концерт группы «Ленинград», проходивший сегодня на «Ростов-Арене», собрал 46 365 человек, передает корреспондент «Панорамы».
Панорама Ростова-на-Дону 15:58
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС вчера в 04:00
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Космос

Высота орбиты МКС будет снова увеличена

Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Происшествия

Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка

В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Культура

Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Гаджеты

Специалисты превратили Radeon RX 5700 в RX 5700ХТ

Специалисты сайта wccftech взяли прошивку vBIOS от видеокарты RX 5700ХТ и установили её на простую RX 5700.
Игромания.ру вчера в 14:46
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Политика

Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском 14:32
Происшествия

Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM 14:52
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 18:07
Технологии

В МЧС РФ рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи.
Радио Sputnik 20:00
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Политика

Зеленский заявил о подготовке нового обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена заключенными с Россией.
Газета.Ru 03:18
Единоборства

Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур вчера в 13:25
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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