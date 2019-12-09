Экономика

РЖД-ПартнерРЖД-ПартнерПоследствия изменения климата обойдутся компаниям в мире в $2,3 трлн

Повышение нормативов, направленных на снижение выбросов парниковых газов, будет, как ожидается, ускоряться в связи с необходимостью выполнения требований Парижского соглашения по климату, предусматривающего удержание потепления на отметке в 1,5°C или 2°C, полагают авторы документа PRI.
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