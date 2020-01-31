В интернете появилась видеозапись с места обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге. Днём 31 января в результате демонтажа здания произошло обрушение. При обрушении конструкции 29-летний рабочий не успел заскочить в строительную люльку, мужчина в итоге погиб.

Появилось видео с места обрушения СКК в Санкт-Петербурге

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