Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПоследствия обрушения СКК «Петербургский» сняли с коптера

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В распоряжении РЕН ТВ оказались фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, на которых запечатлены последствия обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
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