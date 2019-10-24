Общество
Lenta.ruПоследствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма. Результаты исследования опубликованы на YouTube.
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Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет
Комсомольская правдавчера в 09:20
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Происшествия
В Улан-Удэ женщина погибла под колесами самосвала
Информ Полис online вчера в 23:01
Армия и оружие
Израильский генерал: Ситуация такова, что в любой момент может привести к войне
По словам генерал-лейтенанта Авива Кохави, ситуация для Израиля складывается крайне напряжённая.
Военное обозрение вчера в 11:28
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты в ближайшем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Владивосток-Новости вчера в 19:42
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Общество
В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия
Иномарка перевернулась в Южно-Сахалинске
REGNUM вчера в 23:44
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном
В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ вчера в 09:35
Общество
Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК вчера в 10:45
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
РИА Новости вчера в 07:37
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Известия вчера в 15:54
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Общество
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
Lenta.ru вчера в 12:36
Наука
Инъекция водорослей поможет телу вырабатывать кислород на свету
Пока что неизвестно, как долго водоросли смогут выживать в сосудистой системе, как на них отреагирует организм – и каким образом они смогут получать освещение, необходимое для фотосинтеза и производства кислорода.
Naked Science вчера в 02:03
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер вчера в 13:47
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Происшествия
Число заболевших «гаффской болезнью» в селе Ачиры возросло
Вести.Ru вчера в 12:36
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 22 октября в 14:32
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Гаджеты
В России стартуют продажи Sony Xperia 5
Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
The GEEK 23 октября в 09:23
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Авто
Специалист назвал ошибки вождения, опасные для шипованной резины
Deita.ru 22 октября в 14:15
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском вчера в 06:55