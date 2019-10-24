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Lenta.ruПоследствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма. Результаты исследования опубликованы на YouTube.
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Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет
Комсомольская правда09:20
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
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