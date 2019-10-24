Общество

Lenta.ruLenta.ruПоследствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма. Результаты исследования опубликованы на YouTube.
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Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Lenta.ru16:22

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Известия12:16

Футуролог показал будущее «офисного планктона»

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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

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Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет

Комсомольская правда09:20

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Взгляд.ру12:04

Учёные показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Life.ru07:27
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Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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Полиция Бердска разыскивает 14-летнего Евгения Шуршилина, который 21 октября ушел из дома и бесследно исчез.
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Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
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Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
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Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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Армия и оружие

День военного спецназа отмечают сегодня в России

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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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Число заболевших «гаффской болезнью» в селе Ачиры возросло

Число заболевших "гаффской болезнью" в селе Ачиры возросло.
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