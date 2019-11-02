Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как с палубы поднимается белый дым. Рядом находятся два буксира, поливающие водой поврежденное судно.

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

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