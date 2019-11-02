Происшествия
Российская газетаПоследствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как с палубы поднимается белый дым. Рядом находятся два буксира, поливающие водой поврежденное судно.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 22:32
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Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
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В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на бизнес-форуме в Бангкоке, что его страна готова полностью перейти на закупку самолётов в России и прекратить закупки из Европы в случае отказа стран Евросоюза от импорта малайзийского пальмового масла.
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В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Общество
В Москву идет субтропическое тепло
Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября.
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Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
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Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
Уфимские Заметки 03:16
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль вчера в 16:39
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Хоккей
Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019
2 ноября состав молодёжной сборной России отправился в Канаду для участия в суперсерии, сообщает официальный сайт ФХР.
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Экономика
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Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
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Более 30 детей отравились в отеле в Казани
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Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов для подростков
Исследование показало, что если подростки тратили на это больше 3 часов в день, то они были подвержены риску развития физических отклонений.
Ридус 05:55
Политика
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
Армия и оружие
Сербия покупает российские С-400
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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
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Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
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Глава МИД Германии назвал политику Горбачева в числе предпосылок падения Берлинской стены
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии 30-летия падения Берлинской стены призвал Европу к сплоченности и упомянул политику Михаила Горбачева в числе факторов, которые привели к объединению ФРГ и ГДР.
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Происшествия
Пьяная российская школьница разгромила дом топором
В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
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