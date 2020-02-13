Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

с чего всё началось

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

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