Политика
Lenta.ruПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.РИА Новости15:12
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Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
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Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
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Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России составляет 1,64 триллиона долларов, а паритет покупательной способности (ППС) — 4,21 триллиона долларов, говорится в ноябрьском отчете «Инвестопедии» (Investopedia).
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Названы самые надежные трехлетние автомобили
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Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
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В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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На шоссе Революции женщина-пешеход угодила под колеса сразу двух автомобилей и погибла. Все произошло вне зоны пешеходного переходы.