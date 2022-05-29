Запад ищет законный способ и правовой механизм завладеть замороженными активами России, чтобы направить их на восстановление Украины, однако юридически сделать это непросто, практически невозможно, более того, подобное решение может навредить всей западной системе, заявила журналистка издания Financial Times Джиллиан Тетт.