с чего всё началось

Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил 22 июля источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

Здоровье ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Европе Рост случаев коронавируса, фиксирующийся в некоторых странах Европы, был вызван смягчением ограничительных мер, заявила официальный представитель регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

Космос Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день. 1

Авто Началось производство нового Bentley Bentayga Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу. 2

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 109

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Путешествия Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России "Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.

Общество Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 46

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 171

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 188

Политика Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. 96

Футбол Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».