Политика

REGNUMREGNUMПослы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил 22 июля источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
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с чего всё началось
Предполагается, что рестрикции включают заморозку активов "российской военной разведки ГРУ", а также разведок Китая и Северной Кореи, сообщает
 корреспондент американского издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем "Твиттер".
Утро.ru09:41

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Евросоюз согласовал санкции против российской разведки и хакеров

Lenta.ru07:20

Евросоюз введет новые санкции за кибератаки

Телеканал 360°09:35

В Евросоюзе одобрили санкции против России и Китая из-за кибератак

Газета.Ru09:42

Послы ЕС согласовали санкции против РФ, КНР и КНДР «за кибератаки»

Московский Комсомолец07:37

Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан России и Китая

Эхо Москвы10:33

Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

REGNUM06:42

Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки

ТАСС06:32
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ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Европе

Рост случаев коронавируса, фиксирующийся в некоторых странах Европы, был вызван смягчением ограничительных мер, заявила официальный представитель регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.
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Музыка

Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube

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Космос

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В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru вчера в 05:56
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Авто

Началось производство нового Bentley Bentayga

Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
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Общество

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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

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Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
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Путешествия

Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России

"Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.
ТАСС 11:30
Общество

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
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Футбол

«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

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«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»

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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
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Культура

Хабенский и Трегулова расскажут о шедеврах русского авангарда

В новом фильме, который выйдет онлайн 24 июля, Хабенский и Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда.
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Армия и оружие

Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

ТАСС 20 июля в 11:24
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
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Футбол

Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.
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Армия и оружие

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
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