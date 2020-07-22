Политика
REGNUMПослы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил 22 июля источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
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с чего всё началось
Предполагается, что рестрикции включают заморозку активов "российской военной разведки ГРУ", а также разведок Китая и Северной Кореи, сообщает корреспондент американского издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем "Твиттер".Утро.ru09:41
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Здоровье
ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Европе
Рост случаев коронавируса, фиксирующийся в некоторых странах Европы, был вызван смягчением ограничительных мер, заявила официальный представитель регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.
НТВ 10:24
Музыка
Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube
Клип российской группы Little Big на песню Uno собрал рекордное количество просмотров на официальном YouTube-канале Евровидения.
iReactor 20 июля в 15:55
Космос
Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар
В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru вчера в 05:56
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Авто
Началось производство нового Bentley Bentayga
Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
Автостат 04:01
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Говорит Москва 09:47
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Путешествия
Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России
"Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.
ТАСС 11:30
Общество
Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Футбол
«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»
Газета.Ru 11:05
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
Культура
Хабенский и Трегулова расскажут о шедеврах русского авангарда
В новом фильме, который выйдет онлайн 24 июля, Хабенский и Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда.
Культуромания 07:30
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
Evo-rus.com 10:35
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
ТАСС 20 июля в 11:24
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Футбол
Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар
Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».
Чемпионат 09:35
Происшествия
Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова
Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.
Московский Комсомолец 11:08
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ
Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13