Политика

REGNUMREGNUMПослы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил 22 июля источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
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с чего всё началось
Предполагается, что рестрикции включают заморозку активов "российской военной разведки ГРУ", а также разведок Китая и Северной Кореи, сообщает
 корреспондент американского издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем "Твиттер".
Утро.ru09:41

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Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан России и Китая

Эхо Москвы10:33

Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки

ТАСС06:32

В Евросоюзе одобрили санкции против России и Китая из-за кибератак

Газета.Ru09:42

Послы ЕС согласовали санкции против РФ, КНР и КНДР «за кибератаки»

Московский Комсомолец07:37

Евросоюз согласовал санкции против российской разведки и хакеров

Lenta.ru07:20

Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

REGNUM06:42

Евросоюз введет новые санкции за кибератаки

Телеканал 360°09:35
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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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Lenta.ru 00:40
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Происшествия

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Вести.Ru 10:07
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Общество

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

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Общество

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Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
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Гаджеты

Качественные изображения Asus ROG Phone 3 с аксессуарами

Сегодня вечером должен быть представлен игровой смартфон Asus ROG Phone 3, который, как и его предшественники, получит различные аксессуары, расширяющие функциональные возможности устройства.
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Армия и оружие

Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску

РЕН ТВ 20 июля в 20:24
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Особое мнение: Дмитрий Быков

Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Общество

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
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Транспорт

Лимит скорости на платных трассах могут увеличить в течение месяца

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах будет принято в течение ближайшего месяца.
Моя Москва.онлайн 10:53
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Путешествия

В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
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Происшествия

Генпрокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с Ефремовым

Отмечается, что дело об автокатастрофе стало резонансным из-за широкого освещения в СМИ.
Слово и Дело 13:16
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Гаджеты

Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M

Российские компании "Эдельвейс", разработчик электроники, "Базальт СПО", разработчик линейки операционных систем "Альт" и "Байкал Электроникс", разработчик "систем на кристалле" на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС "Альт".
CNews 09:01
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Политика

Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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Происшествия

Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

РИА Новости 11:47
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Армия и оружие

Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР

По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Общество

Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

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РИА Новости 12:49
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В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
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Происшествия

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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

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Армия и оружие

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Футбол

На матче ЦСКА – «Тамбов» присутствует кукла Бабаева

ЦСКА принимает «Тамбов» в матче 30-го тура РПЛ.В ложе московского клуба вместо генерального директора Романа Бабаева размещена похожая на него кукла.
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