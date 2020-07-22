Политика
REGNUMПослы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил 22 июля источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
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с чего всё началось
Предполагается, что рестрикции включают заморозку активов "российской военной разведки ГРУ", а также разведок Китая и Северной Кореи, сообщает корреспондент американского издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем "Твиттер".Утро.ru09:41
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Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Гаджеты
Качественные изображения Asus ROG Phone 3 с аксессуарами
Сегодня вечером должен быть представлен игровой смартфон Asus ROG Phone 3, который, как и его предшественники, получит различные аксессуары, расширяющие функциональные возможности устройства.
iXBT.com вчера в 23:52
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Армия и оружие
Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску
РЕН ТВ 20 июля в 20:24
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Транспорт
Лимит скорости на платных трассах могут увеличить в течение месяца
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах будет принято в течение ближайшего месяца.
Моя Москва.онлайн 10:53
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Происшествия
Генпрокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с Ефремовым
Отмечается, что дело об автокатастрофе стало резонансным из-за широкого освещения в СМИ.
Слово и Дело 13:16
Гаджеты
Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M
Российские компании "Эдельвейс", разработчик электроники, "Базальт СПО", разработчик линейки операционных систем "Альт" и "Байкал Электроникс", разработчик "систем на кристалле" на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС "Альт".
CNews 09:01
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Армия и оружие
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
США призывают Турцию отменить любые планы действий в районе острова Кастелоризо и избегать роста напряженности с Грецией, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:18
Футбол
На матче ЦСКА – «Тамбов» присутствует кукла Бабаева
ЦСКА принимает «Тамбов» в матче 30-го тура РПЛ.В ложе московского клуба вместо генерального директора Романа Бабаева размещена похожая на него кукла.
Soccer.ru 12:55