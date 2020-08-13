Послы ЕС возложили цветы на месте гибели демонстранта в Минске
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На Пушкинской площади в Минске на месте, где погиб один из протестующих, послы ЕС возложили цветы.В источнике
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