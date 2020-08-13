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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Послы ЕС возложили цветы на месте гибели демонстранта в Минске

На Пушкинской площади в Минске на месте, где погиб один из протестующих, послы ЕС возложили цветы.В источнике
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Фонтанка.Ру

Послы стран ЕС возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем демонстранте

Фонтанка.Ру09:13
РИА Новости

Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

РИА Новости09:09
ТАСС

Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели одного из протестующих

ТАСС08:33
Эхо Москвы

Европейские дипломаты возложили цветы на месте гибели одного из участников протестной акции в Минске

Эхо Москвы08:40
Комсомольская правда

Послы Европы сделали в Минске все как в Киеве

Комсомольская правда09:35
Газета.Ru

Послы стран ЕС возложили цветы на место гибели участника протестов в Минске

Газета.Ru08:45
Lenta.ru

Послы Евросоюза возложили цветы к месту гибели протестующего в Минске

Lenta.ru09:05

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.
Собеседник06:37
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