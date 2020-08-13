Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.

Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

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