Общество
Общественная служба новостейПослы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.
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Шоу-бизнес
Наталья Рудова пыталась продать фейковую беременность
StarHit.ru 10:18
Экономика
Регионы РФ получат свыше 18 млрд рублей на выплату детских пособий
Российские власти согласовали выделение 18,5 млрд рублей из резервного фонда на выплату детских пособий.
Экономика сегодня 07:02
Общество
Опубликован список 500 осужденных за протесты в Белоруссии
Белорусский Верховный суд опубликовал список осужденных за протесты в стране. Они узнали решения по административным арестам 11 августа.
Московский Комсомолец 11:01
Политика
Познер вспомнил «неудобный» тост, посвященный Лукашенко
Москва, 13 августа 2020, 09:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко никак не отреагировал на неоднозначный тост журналиста Владимира Познера 25-летней давности.
REGNUM 02:53
Общество
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
RT на русском 09:35
Экономика
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor 08:17
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
Политика
МИД увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:24
Политика
Трамп: Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения
Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
Газета.Ru 11:15
Фигурное катание
Авербух оценил позицию Плющенко в конфликте с Тутберидзе
Фигурист Илья Авребух опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы поддерживает Евгения Плющенко в конфликте с Этери Тутберидзе.
ТК Звезда 05:49
Армия и оружие
«DatViet»: Белоруссия продала свои ЗРК С-300 в США через Румынию
В 1990-х годах Белоруссия продала ракеты ПВО С-300 в США без согласия России через Румынию.
Недвижимость.RU 06:00
Здоровье
Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ
Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Дону 10:11
Экономика
Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга
Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБК 04:00
Общество
ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса.
РБК 10:32
Общество
Аксенов поручил уволить главу «Крымавтодора»
РИА Новости 05:21
Футбол
«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»
Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает варианты трансфера нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанский журналист Гильермо Балаге в подкасте BBC 5 Live Sport в Twitter.
Газета.Ru 04:34
Наука
Останки нового вида динозавров найдены у берегов Великобритании
Новый вид динозавров был открыт во время изучения ископаемых останков, обнаруженных в прошлом году на острове Уайт.
Новые Ведомости 06:21
Космос
Осенью на орбите испытают «Терминаторную ленту»
Популярная механика 10 августа в 11:21
Экономика
Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России
Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом.
Российская газета 08:17
Общество
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке
Известия 08:08
Политика
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия белорусских силовиков во время массовых протестных акций в стране.
РИА Новости 07:25
Спорт
Вышла стратегия A Total War Saga: TROY. Ее бесплатно раздают в течение суток
В онлайн-магазине Epic Games Store состоялся релиз стратегии легендарной серии Total War с подзаголовком TROY.
Российская газета 09:29
Происшествия
Германия экстрадировала в Россию создателя ОПГ
Германия экстрадировала в Россию Валерия Бенагуева, обвиняемого в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Право.ру 10:35
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.
Ведомости 10:18
Происшествия
Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем
У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру 11:37
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru вчера в 11:35
Происшествия
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
РИА Новости 11:47