Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
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Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.В источнике
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