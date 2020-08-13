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Общественная служба новостей

Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.В источнике
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Фонтанка.Ру

Послы стран ЕС возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем демонстранте

Фонтанка.Ру09:13
РИА Новости

Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

РИА Новости09:09
Lenta.ru

Послы Евросоюза возложили цветы к месту гибели протестующего в Минске

Lenta.ru09:05
Эхо Москвы

Европейские дипломаты возложили цветы на месте гибели одного из участников протестной акции в Минске

Эхо Москвы08:40
Комсомольская правда

Послы Европы сделали в Минске все как в Киеве

Комсомольская правда09:35
ТАСС

Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели одного из протестующих

ТАСС08:33
Газета.Ru

Послы стран ЕС возложили цветы на место гибели участника протестов в Минске

Газета.Ru08:45

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Перенджиев: США намерены модернизировать ядерное оружие в 2020 году

В беседе с корреспондентом iReactor Перенджиев рассказал, в чем причина заявления американского генерала Джона Хайтена, который призвал создать ядерное оружие малой мощности, чтобы в случае чего "сдержать" Москву.
Политическая Экспертиза10:30
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