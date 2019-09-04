Политика
Капитал страныПослы Евросоюза согласовали продление санкций против России
Ссылаясь на источник, издание РИА Новости сообщило, что постпреды государств Евросоюза планово утвердили продление индивидуальных ограничительных мер против физических и юридических лиц Российской Федерации на полгода.
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Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
StarHit.ru 12:05
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru 07:51
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие
Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам
Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Авто
Показан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
Quto.ru вчера в 04:40
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Происшествия
Участнику акции протеста в Москве 27 июля Кириллу Жукову дали три года
Накануне суд в Москве приговорил еще двух участников акции 27 июля — Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.
Росбалт 05:50
Политика
В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости 13:30
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург 04:52
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.
RT на русском 18:25
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Происшествия
В Лос-Анджелесе задержали мужчину, продавшего наркотики рэперу Маку Миллеру перед его смертью
В Лос-Анджелесе задержали мужчину, который предположительно продал наркотики рэперу Мак Миллеру незадолго до его смерти от передозировки.
Дождь 17:41
Теннис
Тренер Медведева считает россиянина непонятым гением
Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал поведение своего подопечного на US Open.
Спорт день за днем 03:55
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Общество
В Волгоградскую область поступят новые скорые и школьные автобусы
Напомним, что в 2019 году школы уже получили 90 машин спецтехники, а в течение трех последних лет регион принял 245 современных школьных автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, тахографами и иными устройствами в соответствии с техническим регламентом.
Московский Комсомолец 06:17