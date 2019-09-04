Политика

Капитал страныКапитал страныПослы Евросоюза согласовали продление санкций против России

Ссылаясь на источник, издание РИА Новости сообщило, что постпреды государств Евросоюза планово утвердили продление индивидуальных ограничительных мер против физических и юридических лиц Российской Федерации на полгода.
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Совфед отреагировал на возможное продление санкций ЕС

РЕН ТВ14:11

В Совфеде прокомментировали возможное продление санкций ЕС

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ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Интерфакс09:34

Послы ЕС согласовали продление санкций против России

РИА Новости11:32

Евросоюз продлит на полгода индивидуальные санкции против российских граждан и компаний

Эхо Москвы10:30

Источник: послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций

ТАСС09:54

В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

РБК11:38
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Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде

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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Политика

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В России выросла средняя зарплата

В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
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Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
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Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
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Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
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Политика

Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР

Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
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Политика

Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха

Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
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Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
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Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS

Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
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Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
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Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу

Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
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В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
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Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
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Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter перепалку со СМИ, которые обвиняют его в подтасовке фактов относительно того, может ли ураган "Дориан" дойти до штата Алабама.
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Сменился генеральный директор Chery в России

На должность генерального директора «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков. На этой позиции он сменил Геннадия Павлова.
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Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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