Политика

ИзвестияИзвестияПослы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
В совместном заявлении
 двух послов, опубликованном на сайте польской дипмиссии 2 января, отмечается, что подобные мероприятия «нужно раз и навсегда осудить».
Известия13:03

Подробнее о событии

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

РИА Новости16:36

Польша и Израиль обеспокоились чествованием ОУН-УПА на Украине

Взгляд.ру11:58

Послы Израиля и Польши на Украине осудили факельный марш в годовщину рождения Бандеры

ТАСС12:40

Послов Израиля и Польши оскорбил баннер с Бандерой в Киеве

Московский Комсомолец12:21

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Известия13:03

Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов

News.ru11:58

Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Интерфакс11:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:55, Ашберн
Армия и оружие

Решение Турции отправить войска в Ливию осудили Греция, Израиль и Кипр

В заявлении Мицотакиса, Нетаньяху и Анастасиадиса говорится, что Турция не должна нарушать резолюцию ООН.
Политика Сегодня 18:45
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Армия и оружие

У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

РБК 17:59
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 31.12.19 в 01:00
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru 07:12
Политика

Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского

Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
РЕН ТВ 15:13
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Происшествия

На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
RT на русском 14:31
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
StarHit.ru 13:30
Общество

Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером

Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Сахалин.Инфо вчера в 20:30
Музыка

Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
АБН 17:44
Космос

Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

Известия вчера в 19:32
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 31.12.19 в 03:41
Хоккей

Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ

Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
РИА Новости 16:37
Энергетика

В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Российская газета 18:29
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Происшествия

В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
RT на русском 16:28
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» мог состоять из двух частей

Террио отметил, что он бы хотел, чтобы персонажи новых «Звездных войн» были раскрыты лучше, и это бы произошло в случае съемок двух частей девятого эпизода.
Культуромания 31.12.19 в 07:16
Гаджеты

Klipsch анонсировал новые беспроводные наушники с ИИ

Уже второй год подряд американский производитель Klipsch представляет новые беспроводные наушники на CES.
ITZine.ru 05:59
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Армия и оружие

В ЛНР сбит украинский беспилотник

REGNUM 31.12.19 в 05:53
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Lenta.ru вчера в 06:56
Политика

Хиллари Клинтон стала ректором университета в Белфасте

Коммерсантъ 15:49
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное