Политика

ИзвестияИзвестияПослы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
В совместном заявлении
 двух послов, опубликованном на сайте польской дипмиссии 2 января, отмечается, что подобные мероприятия «нужно раз и навсегда осудить».
Известия13:03

Подробнее о событии

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

РИА Новости16:36

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Известия13:03

Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Интерфакс11:44

Послов Израиля и Польши оскорбил баннер с Бандерой в Киеве

Московский Комсомолец12:21

Польша и Израиль обеспокоились чествованием ОУН-УПА на Украине

Взгляд.ру11:58

Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов

News.ru11:58

Послы Израиля и Польши на Украине осудили факельный марш в годовщину рождения Бандеры

ТАСС12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Армия и оружие

Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Известия 22:42
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Спорт

Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
МК-Спорт 11:30
Экономика

Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.
Известия 06:33
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой

Автомобильные эксперты дали несколько советов, которые помогут безопасно и достаточно быстро прогреть машину перед поездкой в холодное время года.
iReactor 30.12.19 в 22:31
Армия и оружие

Курды-боевики похитили несовершеннолетних девочек на севере Алеппо

iReactor 07:58
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru 15:39
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Происшествия

В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

РБК 14:52
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Хоккей

Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Sport24.ru 11:33
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 21:16
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.
РИА Новости 13:32
Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Происшествия

Семь человек пострадали в автоаварии на Камчатке

По факту автоаварии полиция проводит проверку.
Интерфакс 20:58
Армия и оружие

Eurofighter Typhoon: бизнес на Висле

Речь идёт о тяжёлых истребителях Eurofighter Typhoon.
Военное обозрение 22:58
Авто

Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80

Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее.
Motor вчера в 12:55
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел 20:30
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Известия 14:32
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro 04:19
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM 17:15
Энергетика

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия 18:32
Происшествия

Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек

РИА Новости 15:50
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости вчера в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное