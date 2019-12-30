с чего всё началось

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Авто Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой Автомобильные эксперты дали несколько советов, которые помогут безопасно и достаточно быстро прогреть машину перед поездкой в холодное время года.

Политика Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.

Авто Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80 Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее.

Происшествия Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.