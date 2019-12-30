Политика

ИзвестияИзвестияПослы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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с чего всё началось
В совместном заявлении
 двух послов, опубликованном на сайте польской дипмиссии 2 января, отмечается, что подобные мероприятия «нужно раз и навсегда осудить».
Известия13:03

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Послы Польши и Израиля осудили баннер с Бандерой Киеве

РБК16:58

Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов

News.ru11:58

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Известия13:03

Послы Израиля и Польши на Украине осудили факельный марш в годовщину рождения Бандеры

ТАСС12:40

Послов Израиля и Польши оскорбил баннер с Бандерой в Киеве

Московский Комсомолец12:21

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

РИА Новости16:36

Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Интерфакс11:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
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Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»

Официальный сайт Дерби Каунти объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды.
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Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

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Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.
RT на русском 16:10
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Общество

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
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Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru 13:46
Армия и оружие

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Piter.tv вчера в 06:03
Политика

Трамп предупредил Эрдогана об опасности вмешательства в дела Ливии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предупредил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об опасности иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии.
Известия 14:03
Спорт

Александр Большунов: «Удивлен, что Хальфварссон не стал помогать»

Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски».
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«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Lenta.ru 16:49
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Что происходит 30.12.19 в 14:47
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»

В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
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Футбол

Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас»

Иранский нападающий «Зенита», имеющий туркменские корни, Сердар Азмун может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает «Спорт День за Днем».
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«Манчестер Сити» отправил нападающего в «Мидлсбро»

Нападающий «Манчестер Сити» Патрик Робертс, проведший первую половину сезона в «Норвиче», продолжит карьеру в «Мидлсбро».
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает получить более 7 млрд долларов в пользу своей страны от доходов с пятилетнего контракта по транзиту газа, заключенного с Россией.
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В Красноярске экстремалы прыгнули с парашютами с балкона многоэтажки

Прыжок попал на видео очевидцев. На записи видно, как двое экстремалов спрыгивают один за другим с общедомового балкона.
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Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
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Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»

Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Российская газета вчера в 16:15
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru 16:33
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

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Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
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Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
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«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Газета.Ru 12:34
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
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Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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