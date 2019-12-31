с чего всё началось

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Финансы Рубль дорожает относительно доллара и евро Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.

Футбол Жардим объяснил свою отставку из «Монако» После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.

Гаджеты Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.

Технологии Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.

Шоу-бизнес Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.

Спорт В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски» Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.

Политика Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.