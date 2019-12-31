Политика

ИзвестияИзвестияПослы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", — говорится в совместном заявлении
, опубликованном на сайте польского посольства.
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