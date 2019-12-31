Политика
ИзвестияПослы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте польского посольства.РИА Новостивчера в 16:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Кино
Disney был вне конкуренции в прошлом году
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Армия и оружие
В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники
ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся на ходу на Украине
Пассажирский поезд Харьков — Херсон загорелся на ходу в Николаевской области Украины.
Технологии
Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди
В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди.
Футбол
Один из лучших бомбардиров «Лилля» мог перейти в «Спартак»
Нападающий «Лилля» Виктор Осимен рассказал о том, что мог продолжить карьеру в чемпионате России.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Гаджеты
Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE
Происшествия
Три человека погибли из-за ДТП в Братске
В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Хоккей
Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов: российский хоккеист оформил дубль и ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).