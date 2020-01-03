с чего всё началось

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Политика Байден считает, что Трамп закладывает динамит в пороховую бочку, устранив Сулеймани Администрация президента США Дональда Трампа, проведя операцию по уничтожению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, провоцирует Тегеран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку.

Общество Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Общество Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.

Происшествия Житель Омска подорвался при запуске фейерверка На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.

Политика Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.