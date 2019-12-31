Политика

РИА НовостиРИА НовостиПослы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион в совместном заявлении раскритиковали чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в России), включая лидера ОУН Степана Бандеры.
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с чего всё началось
В совместном заявлении
 двух послов, опубликованном на сайте польской дипмиссии 2 января, отмечается, что подобные мероприятия «нужно раз и навсегда осудить».
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