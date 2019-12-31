Политика
РИА НовостиПослы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион в совместном заявлении раскритиковали чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в России), включая лидера ОУН Степана Бандеры.
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с чего всё началось
В совместном заявлении двух послов, опубликованном на сайте польской дипмиссии 2 января, отмечается, что подобные мероприятия «нужно раз и навсегда осудить».Известиявчера в 13:03
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Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка России в 2020 году
Компания Jaguar Land Rover приготовила для рынка России в 2020 году всего два новых автомобиля.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Здоровье
Медики назвали способы улучшения здоровья почек
Интернет
Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений
Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Футбол
Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Происшествия
В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери
К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
Кино
Эрнст снял «инструкцию» по госперевороту на «деньги Путина»?
Киноверсия событий вышла с «легкой руки» Эрнста и Фонда Кино, потому-то в сети и провозгласили, что фильм снят на «деньги Путина» — Владимир Владимирович стойко ассоциируется у россиян с Россией.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Общество
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Хоккей
НХЛ. Кучеров принес «Тампе» победу над «Монреалем»
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6 получили EMUI 10
Как пишет источник, компания Huawei со вчерашнего дня открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех смартфонов и одного планшета: Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.