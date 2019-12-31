Политика
ИзвестияПослы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.
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Политика
В Вене завершились переговоры по газу между Россией и Украиной
В Вене подошли к концу четырехдневные переговоры по газу между "Газпромом" и украинской стороной.
Технологии
Microsoft автоматически обновит браузер Edge на основе Chromium
Американская корпорация Microsoft планирует обновить браузер Edge до улучшенной версии в автоматическом режиме.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Футбол
«Эспаньол» исключил вариант с переходом Халка
Директор «Эспаньола» Руфете заявил, что клуб не подпишет нападающего «Шанхай Теллэйс» Халка.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Футбол
Головин занял второе место в опросе болельщиков «Монако»
Лучший бомбардир чемпионата Франции (13 голов в 16 матчах) подвинул на второе место российского полузащитника Александра Головина и вратаря Бенжамена Лекома.
Общество
Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования
Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Политика
Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти
На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как дочь вынудила его стать веганом
Отец известной шведской экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг заявил BBC, что из-за дочери был вынужден стать веганом.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Хоккей
Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом же раунде
Американский боец был отправлен в нокаут уже в первом раунде. Для Емельяненко это 39-я победа в карьере при 6 поражениях.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться салатами на Новый год
Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил на своем сайте о правилах хранения главного новогоднего блюда – салатов.
Армия и оружие
В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
Тегеран считает удары США в Сирии и Ираке актом терроризма, требует от США уйти из региона, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Происшествия
Появилось видео задержания россиян, готовивших теракты в Петербурге
Телеканал RT опубликовал видео, как сотрудники ФСБ проводят задержание двух россиян, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Врачи назвали общие симптомы почти всех типов рака
Врачи назвали симптомы, которые свойственны одновременно многим видам рака.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».