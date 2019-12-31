Политика

ИзвестияИзвестияПослы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.
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Антонов и Салливан обсудили перспективы развития отношений США и России

ТАССвчера в 16:39

Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

РИА Новостивчера в 16:25

Антонов и посол США в России обсудили отношения Москвы и Вашингтона

RT на русскомвчера в 16:51

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Известиявчера в 17:50

Послы России и США обсудили развитие отношений между странами

Газета.Ruвчера в 16:15

Антонов обсудил с Салливаном отношения России и США

Вести.Ruвчера в 16:22

Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

РБКвчера в 18:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва 29 декабря в 02:08
Армия и оружие

Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Российская газета вчера в 18:40
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова решили преобразить на программе «Модный приговор»

Актуальные Новости 29 декабря в 08:17
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия вчера в 11:09
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Технологии

Volkswagen разрабатывает мобильных зарядных роботов для электромобилей

Киосксофт вчера в 16:08
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Общество

Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
РИА Новости вчера в 20:14
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

RT на русском 29 декабря в 19:31
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
ТАСС вчера в 06:12
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском вчера в 01:19
Здоровье

В Ардоне после реконструкции открыли Центральную районную больницу

Осетия-Ирыстон вчера в 12:39
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма

РИА Новости вчера в 18:26
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Гаджеты

Компания Xiaomi показала новые смарт-часы Watch Color

Компания Xiaomi представила свой новый продукт Watch Color. Смарт-часы появятся в продаже в самое ближайшее время.
OAnews вчера в 08:36
Общество

Минтруд рассказал, как предпенсионерам получать пособие по безработице

Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице.
News.ru вчера в 21:21
Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Происшествия

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

РИА Новости вчера в 11:37
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 28 декабря в 09:21
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