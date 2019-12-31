Политика

ИзвестияИзвестияПослы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.
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Антонов и Салливан обсудили перспективы развития отношений США и России

ТАССвчера в 16:39

Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

РИА Новостивчера в 16:25

Антонов и посол США в России обсудили отношения Москвы и Вашингтона

RT на русскомвчера в 16:51

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Известиявчера в 17:50

Послы России и США обсудили развитие отношений между странами

Газета.Ruвчера в 16:15

Антонов обсудил с Салливаном отношения России и США

Вести.Ruвчера в 16:22

Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

РБКвчера в 18:55
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На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

RT на русском 02:05
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
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В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Lenta.ru 02:40
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Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет

За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 01:29
Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
РИА Новости 02:19
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Здоровье

Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани

Ранее врач-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал о правилах употребления алкоголя в Новый год.
Политическая Экспертиза 02:52
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

RT на русском 02:40
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Общество

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
ТАСС 01:58
Армия и оружие

Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
РИА Новости вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
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Китайская Huawei заявила о росте продаж на 18%

Руководство китайской телекоммуникационной компании Huawei объявило, что продажи в 2019 году выросли примерно на 18%, несмотря на давление на со стороны США.
Коммерсантъ вчера в 20:35
Музыка

Башкирские бабушки выиграли миллион от рэпера Тимати

Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
Уфа1.ру вчера в 10:57
Культура

Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Общество

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Газета.Ru 29 декабря в 02:14
Армия и оружие

В Минобороны России отметили усиление военных сил США у Чукотки

RT на русском 29 декабря в 09:14
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Экономика

Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году

Российские экономисты сделали прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году.
Дни.ру 01:49
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
REGNUM вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru вчера в 12:32
Армия и оружие

В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»

Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Профиль 29 декабря в 15:45
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
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О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Газета.Ru 02:04
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
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