Политика
ИзвестияПослы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия
На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Общество
В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Политика
Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Здоровье
Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани
Ранее врач-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал о правилах употребления алкоголя в Новый год.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Армия и оружие
Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Общество
Китайская Huawei заявила о росте продаж на 18%
Руководство китайской телекоммуникационной компании Huawei объявило, что продажи в 2019 году выросли примерно на 18%, несмотря на давление на со стороны США.
Музыка
Башкирские бабушки выиграли миллион от рэпера Тимати
Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
Культура
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Армия и оружие
В Минобороны России отметили усиление военных сил США у Чукотки
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Экономика
Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году
Российские экономисты сделали прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Армия и оружие
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".