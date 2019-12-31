Политика

ИзвестияИзвестияПослы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.
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Антонов и Салливан обсудили перспективы развития отношений США и России

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Вести.Ru16:22

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