«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.

Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

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