Политика
ИзвестияПослы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Ранее, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге. Новый посол США в России ориентировочно прибудет в Москву в начале января 2020 года.
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Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада
Около 200 авиарейсов отменили аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада, сообщает телеканал CTV.
Общество
Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году
Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
Транспорт
Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности
При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы.
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Армия и оружие
Завершились испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»
На Урале завершаются испытания уникального самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Благодаря исключительным технологическим разработкам, эта машина стреляет дальше, точнее и быстрее всех отечественных и зарубежных аналогов.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Экономика
В Новосибирской области откроют три новых завода
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии. Сведения о конфликте между военными появились еще 25 декабря.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Шоу-бизнес
Иван Телегин раскрыл причину своего развода с Пелагеей
Жёны хоккеистов поддержали Пелагею, которая стала объектом травли из-за развода с Телегиным.
Экономика
Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Здоровье
Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню
Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.
Авто
«КамАЗ» намерен занять до 50% рынка грузовиков в России
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Здоровье
Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Общество
Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк
С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Наука
Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей
Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.