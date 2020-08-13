Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
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Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
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Послы нескольких стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске, где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости.В источнике
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