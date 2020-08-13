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РИА Новости
РИА Новости

Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

Послы нескольких стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске, где погиб протестующий, передает корреспондент РИА Новости.В источнике
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Фонтанка.Ру

Послы стран ЕС возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем демонстранте

Фонтанка.Ру09:13
РИА Новости

Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

РИА Новости09:09
Lenta.ru

Послы Евросоюза возложили цветы к месту гибели протестующего в Минске

Lenta.ru09:05
Эхо Москвы

Европейские дипломаты возложили цветы на месте гибели одного из участников протестной акции в Минске

Эхо Москвы08:40
Комсомольская правда

Послы Европы сделали в Минске все как в Киеве

Комсомольская правда09:35
ТАСС

Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели одного из протестующих

ТАСС08:33
Газета.Ru

Послы стран ЕС возложили цветы на место гибели участника протестов в Минске

Газета.Ru08:45

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,7K

В Пентагоне рассказали, что необходимо для сдерживания России

На видеоконференции, организованной вашингтонским Гудзоновским институтом, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что для сдерживания России Соединенные Штаты должны продолжать наращивать свой небольшой арсенал ядерного оружия малой мощности.
Военное дело08:53
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)11 августа в 04:30
1,8K

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 13 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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