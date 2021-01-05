Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в министерстве разработали трехступенчатый механизм выплат на детей от 3 до 7 лет, в 2021 году они могут составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) ребенка в зависимости от доходов семьи.

Антон Котяков российский политик Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такая ежемесячная выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Якутия 24