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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Пособие на детей до семи лет составит до 100% прожиточного минимума

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в министерстве разработали трехступенчатый механизм выплат на детей от 3 до 7 лет, в 2021 году они могут составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) ребенка в зависимости от доходов семьи.В источнике
ПРАЙМ
iReactor
АиФ Томск
LentaChel.ru
URA.Ru
Башинформ
Якутия 24
Ридус
Онлайн Тамбов.ру
Pravda.Ru
ФедералПресс
Om1.ru
ZAB.RU
Газета.Ru
Рамблер
Антон Котяковроссийский политик
Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такая ежемесячная выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.Якутия 24
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URA.Ru

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Министерство труда разработало новый механизм выплат на детей

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Интерфаксвчера в 09:45
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