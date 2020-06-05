Коронавирус
Газета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком
Rambler News Service04:46
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Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Религия
Челябинцев просят не посещать храмы на Троицу
В условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса челябинцев просят отказаться от посещения погостов и храмов, а также от участия в массовых мероприятиях во время празднования Троицы, соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщается на сайте Администрации Челябинска.
Челябинский обзор вчера в 06:48
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»
Русскоязычная община в Бруклине сформировала отряд для патрулирования района и защиты бизнеса от мародеров, пользующихся массовыми протестами и беспорядками, охватившими Нью-Йорк.
Газета.Ru 04:22
Кино
Гусева рассказала, почему отказывалась сниматься с Безруковым
Гусева и Безруков стали одной из самых популярных экранных пар 2000-х.
Слово и Дело 03 июня в 13:37
Политика
Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Интерфакс вчера в 19:46
Происшествия
В Иркутской области ликвидируют возгорание на нефтяной скважине
Возгорание на нефтяной скважине ликвидируют на севере Иркутской области на Аянском (Западном) участке недр, который осваивает дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании (ИНК) ООО "Тихоокеанский терминал".
ТАСС вчера в 05:35
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Авто
GAC хочет расширить линейку моделей в России
Что касается седанов, то пока неизвестно, какие из представленным в модельном ряду марки автомобили рассматриваются к выходу.
Tvoe-avto.com 03:59
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
В Тульской области выявили еще 110 случаев коронавируса
По данным на 4 июня, в регионе выявлено еще 110 случаев COVID-19. Общее число зараженных достигло уже 4293 человек.
Тульские новости вчера в 03:46
Армия и оружие
Два новых звания ввели в ВСУ по стандартам НАТО
Телеканал 360° вчера в 11:46
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 23:36
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Здоровье
За сутки 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15