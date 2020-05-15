Коронавирус

REGNUMREGNUMПособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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с чего всё началось

В России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемии

В Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.
RT на русскомвчера в 23:05

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Пособие на маски предложили ввести в России

Телеканал 360°01:29

В России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемии

RT на русскомвчера в 23:05

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Lenta.ru00:39

Российским властям предложили ввести новое пособие во время пандемии коронавируса

Московский Комсомолец00:22

В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

Известия00:08

Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки

РИА Новостивчера в 23:50

Правительству предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток

РБК01:26
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Здоровье

В Челябинской области умер еще один больной коронавирусом

В Челябинской области умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, число погибших с начала пандемии достигло 16 человек.
URA.Ru 02:15
Общество

Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус

Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
4,4K
Общество

Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса

Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
Общество

ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится

Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме.
Ведомости 00:00
2
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
Здоровье

Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
20
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
86
Космос

Анатолий Вассерман объяснил, зачем человечеству осваивать Марс

Москва, 12 мая 2020, 14:00 — REGNUM Человечеству действительно жизненно необходимо осваивать Марс, считает известный эрудит Анатолий Вассерман.
REGNUM 12 мая в 07:00
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
28
Политика

В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию

Вашингтон, 15 мая 2020, 06:46 — REGNUM США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории.
REGNUM вчера в 23:46
1
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera вчера в 03:44
11
Общество

На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики

Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
55
Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
19
Кино

Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного»

В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.
Live24 02:19
2
Происшествия

Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
19
Политика

Госдума разрешила голосовать на выборах удаленно

Поправки были предложены к закону об избирательных правах.
Муксун.fm вчера в 01:23
5,6K
Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
113
Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии

Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер вчера в 13:09
27
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
1,5K
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
93
Политика

Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня

По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новости вчера в 15:43
74
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,7K
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
3,8K
Общество

15 мая в Ленобласти возобновляют работу «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

15 мая, в пятницу, крупнейшие торговые центры Ленинградской области «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь будут открыты для посетителей. об этом сообщается на официальном сайте магазина.
Невские Новости вчера в 18:48
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Игры

Alan Wake продаётся с 90% скидкой в Steam

Как известно, первая часть игры Alan Wake вышла ровно 10 лет назад – 14 мая 2010 года.
ITZine.ru вчера в 06:54
3
Политика

Польша назвала Россию основной угрозой национальной безопасности

Президент Польши Анджей Дуда, выступая после принятия новой стратегии национальной безопасности, заявил, что стратегия закрепляет новые реалии произошедшие в Польше с 2014 года, когда «на территории Польши не было еще войск НАТО, США» — тогда — «была совершенно другая действительность».
ИА Красная Весна 12 мая в 10:28
951
Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
972
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Футбол

Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форме каталонской команды до паузы в чемпионате Испании и Лиги чемпионов, передает Sport.es.
Газета.Ru 01:20
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