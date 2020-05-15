Коронавирус
REGNUMПособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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с чего всё началось
В Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.RT на русскомвчера в 23:05
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Российским властям предложили ввести новое пособие во время пандемии коронавируса
Московский Комсомолец00:22
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Здоровье
В Челябинской области умер еще один больной коронавирусом
В Челябинской области умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, число погибших с начала пандемии достигло 16 человек.
URA.Ru 02:15
Общество
Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
Общество
Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса
Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
Общество
ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится
Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме.
Ведомости 00:00
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Здоровье
Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Космос
Анатолий Вассерман объяснил, зачем человечеству осваивать Марс
Москва, 12 мая 2020, 14:00 — REGNUM Человечеству действительно жизненно необходимо осваивать Марс, считает известный эрудит Анатолий Вассерман.
REGNUM 12 мая в 07:00
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Политика
В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию
Вашингтон, 15 мая 2020, 06:46 — REGNUM США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории.
REGNUM вчера в 23:46
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
Кино
Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного»
В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.
Live24 02:19
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Политика
Госдума разрешила голосовать на выборах удаленно
Поправки были предложены к закону об избирательных правах.
Муксун.fm вчера в 01:23
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии
Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер вчера в 13:09
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня
По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Общество
15 мая в Ленобласти возобновляют работу «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
15 мая, в пятницу, крупнейшие торговые центры Ленинградской области «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь будут открыты для посетителей. об этом сообщается на официальном сайте магазина.
Невские Новости вчера в 18:48
Игры
Alan Wake продаётся с 90% скидкой в Steam
Как известно, первая часть игры Alan Wake вышла ровно 10 лет назад – 14 мая 2010 года.
ITZine.ru вчера в 06:54
Политика
Польша назвала Россию основной угрозой национальной безопасности
Президент Польши Анджей Дуда, выступая после принятия новой стратегии национальной безопасности, заявил, что стратегия закрепляет новые реалии произошедшие в Польше с 2014 года, когда «на территории Польши не было еще войск НАТО, США» — тогда — «была совершенно другая действительность».
ИА Красная Весна 12 мая в 10:28
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Футбол
Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов
Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форме каталонской команды до паузы в чемпионате Испании и Лиги чемпионов, передает Sport.es.
Газета.Ru 01:20