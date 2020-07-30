Экономика

Газета.RuГазета.RuПособия по безработице в России могут увеличить в разы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известиявчера в 17:01

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Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъвчера в 22:12

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости02:38

Пособия на уровне средней зарплаты лишат россиян желания работать

URA.Ru02:38

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru02:48

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВвчера в 21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАССвчера в 19:31

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

Известиявчера в 18:00
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Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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Политика

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
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Общество

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Общество

Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 03:15
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru вчера в 13:53
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Политика

Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»

Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Общество

В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус

Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Происшествия

На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек

Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
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Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

РИА Новости 02:57
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Политика

США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов

Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
REGNUM 01:56
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Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru вчера в 12:20
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
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Гаджеты

Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
ПРАЙМ 03:21
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Общество

«Газпром» потерял трубоукладчика для «Северного потока-2»

Как уточняют СМИ, СТИФ является собственником трубоукладчика "Академик Черский", который способен достроить "Северный поток - 2".
The Moscow Post вчера в 01:52
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Общество

В России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 5 509 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:51
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Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Общество

Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
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Общество

Оперштаб: за сутки в России выявили 5 509 новых случаев коронавируса

Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 5 509 человек в 84 регионах России, сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Политическая Экспертиза 03:36
Шоу-бизнес

Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news вчера в 05:34
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Происшествия

20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
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Игры

Участников бета-теста Marvel’s Avengers ждут подарки в Fortnite

Дни24 01:48
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Происшествия

В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски

По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
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