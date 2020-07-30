Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей. "Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены", — сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

По расчетам «Известий», если идею профсоюзов поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12–51 тыс. рублей в среднем по стране. В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату.
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Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

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