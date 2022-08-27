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Посол Анголы: запуск российского завода удобрений в стране запланирован на 2026 год

Ангола не планирует отказываться от проекта строительства российского завода по производству удобрений, запуск которого планируется на 2026 год, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
РИА Новости
Дипломат подчеркнул, что компании из России "имеют равные шансы на конкуренцию на ангольском рынке с любыми другими инвесторами и другими компаниями".
РИА Новости
Проект оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
РИА Новости
Ожидается, что завод будет полностью покрывать потребности африканской страны.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Ангола подтвердила планы запустить российский завод удобрений к 2026 году
ФАН03:21
Посол Анголы заявил, что запуск завода РФ удобрений в стране планируется на 2026 год
Газета.Ru03:02
Посол Анголы: запуск российского завода удобрений в стране запланирован на 2026 год
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Посол Анголы заявил, что страна не откажется от проекта строительства российского завода
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