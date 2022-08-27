Ангола не планирует отказываться от проекта строительства российского завода по производству удобрений, запуск которого планируется на 2026 год, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — заявили в ведомстве.
Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.
Япония и Россия договорились о передаче тел троих граждан Японии, которые погибли при крушении в середине апреля японского круизного судна KAZU 1 и были найдены у берегов южных Курильских островов и у Сахалина.