«Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда – много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы», – подчеркнул дипломат.
Вашингтон же, отметил Антонов, "похоже, так и не смог смириться со своим отсутствием среди участников четырёхсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины от 22 июля".
По мнению военного обозревателя Михаила Ходарёнока, российская армия устроила настоящий «огненный ад» для ВСУ, грамотно использовав этот способ артподготовки, известный еще со времен Великой Отечественной войны.
Китай, решив прекратить сотрудничество с США в ряде областей в ответ на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, поступает безответственно, заявил во время пресс-конференции на Филиппинах американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань был глупой идеей, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, это их обострило и предоставило предлог Пекину для различных действий, в том числе проведения военных учений в водах Тайваньского пролива, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Висконсин.
«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.