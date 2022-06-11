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Посол Антонов предложил США начать обсуждение договора на смену СНВ

Москва призывает Вашингтон возобновить контакты по проблемам стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
НТВ
Посол в ходе торжественного приема в российском посольстве в США в честь Дня России уточнил, что договор об СНВ-III перестанет действовать уже через четыре года.
Экономика сегодня
Также Антонов добавил, что в этом вопросе «время не ждёт» и потому России и США уже в настоящее время необходимо «начинать работать над тем, что придёт на замену» договору о СНВ.
REGNUM
В начале июня в Госдепе заявили, что США хотят, чтобы ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 сохранялись и после истечения договора.
РБК

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Посол Антонов: Россия предлагает США обсудить договор о СНВ уже сейчас
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