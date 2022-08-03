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Посол Антонов заявил о вреде американских санкций против России для мировых рынков

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о вреде американских санкций против Москвы для мировых рынков.
Lenta.ru
Дипломат отметил, что возникают вопросы к ограничительным мерам "против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством металлопродукции и удобрений".
ТАСС
Вчера, 2 августа, США ввели визовые ограничения против 893 российских официальных лиц, а также расширили санкционный список на 13 человек.
Коммерсантъ
Антонов также заявил, что изолировать Россию не удастся, «как бы ни старались наши оппоненты».
Lenta.ru

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