Lenta.ruПосол Антонов заявил о вреде американских санкций против России для мировых рынковПосол России в США Анатолий Антонов заявил о вреде американских санкций против Москвы для мировых рынков.Lenta.ruДипломат отметил, что возникают вопросы к ограничительным мерам "против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством металлопродукции и удобрений".ТАССВчера, 2 августа, США ввели визовые ограничения против 893 российских официальных лиц, а также расширили санкционный список на 13 человек.КоммерсантъАнтонов также заявил, что изолировать Россию не удастся, «как бы ни старались наши оппоненты».Lenta.ruЧитать далееСвернутьУтроNewsУтроNewsРЕН ТВГазета.RuНТВАргументы и ФактыLive24ИзвестияLife.ruРегионы РоссииРоссийская газетаВечерняя МоскваКомсомольская правдаЦарьградПолитическая ЭкспертизаПолитика СегодняАбзацТелеканал 360°Подробнее о событииПосол РФ Антонов: США используют санкции в качестве шантажа для вытеснения России с мирового рынкаИзвестия22:38Посол Антонов: очередные санкции США против РФ дополнительно расшатывают глобальные рынкиNews.ru22:23Посол Антонов прокомментировал введение Западом новых антироссийских санкцийRT на русском22:07Посол России Антонов заявил, что новые санкции США против Москвы расшатывают мировые рынкиРИА Новости22:09Посол РФ в США прокомментировал новый пакет антироссийских санкцийТАСС22:19Посол Антонов заявил о вреде американских санкций против России для мировых рынковLenta.ru22:04Посол РФ Антонов: Антироссийскими санкциями США расшатывают глобальные рынкиРоссийская газета21:54Показать ещёОценить442Поделиться