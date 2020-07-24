Происшествия
РИА НовостиПосол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Тоганян призвал соотечественников не терять бдительность и не поддаваться на провокации. Минувшей ночью в столице произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Читать в источнике
Оценить343
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Кино
Джеймс Кэмерон восхищен тем, каким получается «Аватар 2»
Evo-rus.com 06:28
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Футбол
Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.
ProstoProSport 02:42
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Экономика
Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах»
Закон «О цифровых финансовых активах» был одобрен на 487 заседании Совета Федерации. 22 июля документ был принят Госдумой в третьем чтении.
РБК 06:04
Космос
Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах
К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
TV BRICS вчера в 03:19
Общество
Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
Московский Комсомолец 02:28
Политика
Совфед назначил Подносову заместителем председателя Верховного суда РФ
Сенаторы назначили Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
REGNUM 03:19
Общество
Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии
Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
ТАСС 06:52
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила подписчикам о разделе имущества с Гариком Харламовым.
Пятый канал вчера в 17:22
Футбол
«Барселона» хочет продать 12 игроков
Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
ODDS.ru 05:28
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн 22 июля в 06:18
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
Mockva.ru вчера в 19:48
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии.
Lenta.ru 05:08
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
В Кремле заявили, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:19
Общество
Медосмотры и диспансеризация возобновятся в Кузбассе с 27 июля
Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых и детей возобновляются в медицинских организациях Кузбасса с понедельника 27 июля.
Кузбасс Первый 04:14