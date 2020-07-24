В районе юго-востока Москвы было несколько таких случаев. Очень хорошо организованные банды, хорошо вооружённые нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку. Погибших нет, пострадавшие есть, пара человек в больницах.

с чего всё началось

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.

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