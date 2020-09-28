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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Посол Армении не исключил просьбы к России о поставках оружия

«Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении», – отметил посол. При этом Тоганян подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, и военно-техническое сотрудничество между двумя странами развивается. По его словам, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

"Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами.
РИА Новости03:42
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Армения допустила обращение к России с просьбой о поставках оружия

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Армения оценила возможность обращения за помощью к России

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Армения дала оценку возможности обращения за помощью к России

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В Ереване надеются, что Москва поможет в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха

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Посол Армении не исключил просьбы к России о поставках оружия

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Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

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Армения готова обратиться к России за военной помощью

Рамблер03:27

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Интерфакс07:12
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
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Колосков прокомментировал вызов Жирова в сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в состав сборной России на октябрьские матчи Лиги Наций защитника Александра Жирова из клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен».Я еще не видел состава сборной, не успел ознакомиться и впервые слышу эту фамилию.
Soccer.ru07:40

Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, но поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию.
Газета.Ru07:47
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Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.
Пятый канал22:55
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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