«Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении», – отметил посол. При этом Тоганян подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, и военно-техническое сотрудничество между двумя странами развивается. По его словам, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме.

С чего всё началось Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия "Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами. РИА Новости 03:42