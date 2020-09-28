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Посол Армении рассказал об условиях признания Нагорного Карабаха

Посол Армении в России Вардан Тоганян объяснил, при каких условиях будет признан Нагорный Карабах. По его словам, Армения является гарантом безопасности непризнанной республики и не может бросить соотечественников.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
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Lenta.ru

В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха

Lenta.ruвчера в 14:56
ТАСС

Посол Армении рассказал, от чего зависит признание независимости Карабаха

ТАССвчера в 15:39
Газета.Ru

Посол Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Газета.Ruвчера в 15:13
Московский Комсомолец

Посол Армении в РФ назвал условия признания Нагорного Карабаха

Московский Комсомолец17:01
РИА Новости

Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха

РИА Новостивчера в 14:48
РБК

Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

РБКвчера в 14:18
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известиявчера в 13:15

Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в понедельник в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и призвал канцлера повлиять на позицию Турции в этом вопросе.
Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
ТАССвчера в 16:15
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

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Народные новостивчера в 09:30
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

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Astera25 сентября в 14:00
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

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FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости27 сентября в 12:31
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