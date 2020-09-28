Посол Армении в России Вардан Тоганян объяснил, при каких условиях будет признан Нагорный Карабах. По его словам, Армения является гарантом безопасности непризнанной республики и не может бросить соотечественников.

С чего всё началось Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян. РИА Новости вчера в 11:54